Компания "Гнездом"

Компания Гнездом строит деревянные дома и бани не только в Московской области, но и других регионах России. Мы занимаемся строительством с 2005 года. За это время компания приобрела неоценимый опыт и много положительных отзывов клиентов. Дома, которые мы строим, идеальны с точки зрения практичности и надежности, подходят как для дачного, так и для круглогодичного проживания. Отличаются современными инженерными конструкциями, качественной внешней и внутренней отделкой.

В каталоге проектов следует обращать внимание не только на стоимость, но и на комплектацию постройки. Наша компания предлагает дома из качественных материалов. Если у Вас есть свой проект со своими пожеланиями, присылайте, рассчитаем его стоимость под Ваш бюджет. Обращайтесь, будем рады сотрудничеству.